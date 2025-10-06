Telefonat von Merz zur Gaza-Waffenruhe

Im Zuge der Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach Medienberichten den direkten Austausch mit der israelischen Führung gesucht, berichten Deutschlandfunk und t-online; zuletzt hatte Merz Israels Vorgehen mehrfach kommentiert, wie WELT dokumentierte.

Merz (CDU) wirbt in Gesprächen mit der israelischen Seite für Fortschritte bei humanitären Erleichterungen und für eine Perspektive auf Stabilität. In Berlin wird die enge Partnerschaft mit Israel betont, zugleich stehen die Lage der Zivilbevölkerung und die Freilassung von Geiseln im Fokus. Diplomatisch gilt eine abgestimmte Linie mit europäischen und amerikanischen Partnern als zentral.

Ob und wann konkrete Schritte vereinbart werden, hängt von den Verhandlungen vor Ort ab. Deutschland signalisiert Unterstützung für Vermittlungsbemühungen.

Quelle: ExtremNews



