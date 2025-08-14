Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Kreml nennt weitere Details zu Trump-Putin-Treffen

Freigeschaltet am 14.08.2025 um 12:27 durch Sanjo Babić
Wladimir Putin (2023) Bild: Kremlin Press Center/Anadolu Agency / Gettyimages.ru
Wladimir Putin (2023) Bild: Kremlin Press Center/Anadolu Agency / Gettyimages.ru

Der Kreml hat weitere Details zum Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Alaska veröffentlicht. Wie mehrere russische Medien übereinstimmend berichten, soll der Gipfel am Freitag gegen 11:30 Uhr Ortszeit (21:30 Uhr deutscher Zeit) beginnen.

Zudem wurde die russische Delegation für den Gipfel in Alaska bekannt gegeben. Neben Putin sind demnach Außenminister Sergei Lawrow, Präsidentenberater Juri Uschakow, Verteidigungsminister Andrej Beloussow, Finanzminister Anton Siluanow und der Sonderbeauftragte des Präsidenten für die investitions- und wirtschaftspolitische Zusammenarbeit mit dem Ausland, Kirill Dmitrijew, dabei.

Neben den Präsidenten sollen demnach jeweils fünf Mitglieder der Delegationen an den Verhandlungen teilnehmen. Zudem sollen auch "Expertengruppen" vor Ort sein. Hauptthema wird der Krieg in der Ukraine sein. Nach den Gesprächen soll nach derzeitigem Stand eine gemeinsame Pressekonferenz von Putin und Trump stattfinden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

