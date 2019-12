Altmaier lobt EU-Klimaschutzprogramm als "große Chance"

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat das Klimaschutzprogramm der neuen EU-Kommission gegen Kritik aus der Industrie verteidigt.

"Ich verstehe den `Green Deal` als Wachstumsstrategie für unsere Wirtschaft und große Chance, um mit Innovationen und neuen sauberen Technologien Wachstumsmärkte zu erschließen und Arbeitsplätze zu sichern", sagte Altmaier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Es gibt eine weltweite Nachfrage nach Klimaschutztechnologien, sauberen Fahrzeugen, Batterien und grünen Wasserstoff. Diese Chance müssen wir nutzen." Führende Vertreter der Industrie hatten den Ansatz der Kommission als einseitig kritisiert.

"Die Zukunftsfähigkeit Europas hängt nicht einzig an den ökologischen Zielen des Green Deals", sagte der Präsident des Industrieverbands BDI, Dieter Kempf. Internationale Wettbewerbsfähigkeit müsse ein ebenso wichtiges Ziel sein. Altmaier entgegnete, der "Green Deal" sei "ein wichtiger Schritt" – und kündigte an: "Wir werden uns in den weiteren Prozess aktiv einbringen, denn wir müssen Ökonomie und Ökologie in Einklang bringen." Daran arbeite die Bundesregierung bereits mit der Umsetzung der Energiewende.

