McAllister: Zustimmung des Unterhauses zum Brexit-Vertrag "möglich"

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, David McAllister (CDU), hält es für denkbar, dass der EU-Austrittsvertrag im vierten Anlauf vom britischen Parlament genehmigt wird. "Möglich ist das", sagte der frühere niedersächsische Ministerpräsident dem "Handelsblatt".

"Vielleicht ist Boris Johnson seinem Ziel am vergangenen Samstag sogar näher gekommen", sagte der CDU-Politiker. Von der erforderlichen Mehrheit von rund 320 Abgeordneten sei Johnson nicht mehr weit entfernt. "In London steht es jetzt Spitz auf Knopf", so McAllister. Das Unterhaus hatte am Samstag mehrheitlich entschieden, die Abstimmung über das Austrittsabkommen zu verschieben. Der britische Premierminister Boris Johnson will Anfang der Woche die implementierende Gesetzgebung zu dem Abkommen ins Parlament einbringen und damit den Weg für eine Abstimmung freimachen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur