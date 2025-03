Sachsens Ministerpräsident will deutsch-polnische Straßen ausbauen

Sachsens Ministerpräsident und CDU-Unterhändler Michael Kretschmer hat mit Blick auf die Sondierungsergebnisse einen schnellen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zwischen Deutschland und beispielsweise Polen angekündigt.

"Ein besonderes Augenmerk legen wir auf den zügigen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zwischen Deutschland und unseren östlichen Nachbarn Polen und der Tschechischen Republik", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Sonntagausgaben).



"Unser Ziel ist es, hier ein vergleichbar gutes Niveau zu erreichen, wie wir es in Richtung unserer westlichen Nachbarn bereits haben." Eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur sei entscheidend für wirtschaftliches Wachstum, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Stärkung des europäischen Zusammenhalts, fügte Kretschmer hinzu.



"Wir haben in den Sondierungsgesprächen einen Politikwechsel vereinbart. Es ist das, was die Menschen bei der Bundestagswahl von der Politik verlangt haben. Vom ersten Tag der neuen Regierung an wird man die Veränderungen in der Migrationspolitik an den Grenzen und auch bei den Asylentscheidungen spüren."

Quelle: dts Nachrichtenagentur