Meldungen über massive Raketenangriffe in der ganzen Ukraine

In der Ukraine soll es am Samstag laut Medienberichten erneut landesweit zu Raketeneinschlägen gekommen sein. In Kiew wurden Explosionen gemeldet, die zu Notabschaltungen bei der Stromversorgung geführt haben sollen. Der Bürgermeister der Stadt, Vitali Klitschko, bestätigte entsprechende Meldungen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auch in den meisten Bezirken der Stadt Charkow wurde nach Explosionen der Strom abgeschaltet, berichtete das ukrainische Nachrichtenportal strana.ua. Der U-Bahn-Betrieb sei gestoppt worden, zudem gebe es Probleme mit der Wasserversorgung. Auch in der Stadt Losowaja im umliegenden Gebiet fiel den Meldungen zufolge der Strom aus. Strana.ua berichtet zudem von Explosionen im Gebiet Chmelnizki. Dichter Rauch nach mehreren Explosionen sei in der Stadt Dnjepropetrowsk und im umliegenden Gebiet zu sehen gewesen. Laut der ukrainischen Nachrichtenagentur UNIAN ereigneten sich weitere Explosionen in der Stadt Kriwoi Rog im Gebiet Dnjepropetrowsk. Lokale Medien berichteten über Explosionen in den Gebieten Iwano-Frankowsk, Wolyn und im von Kiew kontrollierten Teil des russischen Gebietes Cherson. Nach ukrainischen Angaben seien rund 100 Raketen abgefeuert worden." Quelle: RT DE