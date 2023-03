Demonstranten in Griechenland und Deutschland solidarisieren sich mit Franzosen

Am Donnerstag versammelten sich dutzende französische Demonstranten vor der Botschaft ihres Landes in Berlin, um gegen die Rentenreform der Regierung zu protestieren. Die Demonstranten skandierten Slogans gegen die Rentenreform und hielten Transparente gegen die Regierungspläne hoch, darunter "Rücktritt von König Macron" oder "Macron zerstört unsere Zukunft." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auch in Griechenland gingen hunderte Protestler auf die Straße, um sich mit den Demonstranten in Frankreich zu solidarisieren. Die Kundgebungen in Deutschland und Griechenland finden zu einem Zeitpunkt statt, wo in Frankreich Massendemonstrationen stattfinden, nachdem Präsident Emmanuel Macron den Zorn der Öffentlichkeit auf sich gezogen hat, indem er ein Gesetz über ein höheres Renteneintrittsalter ohne Abstimmung durch das Parlament gezwungen hat."

