Güler warnt vor Attacken von Putin-Anhängern in Deutschland

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler warnt vor Attacken durch Putin-Anhänger in Deutschland. "Die Gefahr steigt auf jeden Fall. Das müssen nicht unbedingt Sprengstoff-Anschläge sein. Das kann auch symbolischer Sprengstoff sein", sagte Güler Ippen-Media.

"Es wird massive Desinformationskampagnen geben, die die Gesellschaft spalten sollen." So müsse man damit rechnen, dass es erneut einen "Fall Lisa" geben könne. Der Fall hatte 2016 zu diplomatischen Spannungen zwischen Russland und Deutschland geführt.

Damals war über die russischsprachige Bevölkerung in Deutschland eine Falschmeldung über eine angebliche Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens durch einen "Südländer" verbreitet worden. In Russland hatte das für ein gewaltiges Medienecho gesorgt. Später hatten sich die Vorwürfe als Fake News herausgestellt. "Das war ja mehr als ein Cyberangriff. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es derartige Angriffe bald häufiger aus einer Pro-Putin-Community heraus geben wird", so Güler. "Und das müssen auch die Sicherheitsbehörden mehr im Fokus haben."

Quelle: dts Nachrichtenagentur