CDU-Europapolitiker verlangt Gespräche mit Iran und Pakistan

Der CDU-Europaabgeordnete David McAllister fordert Gespräche der EU mit Iran und Pakistan, um diesen Nachbarländern Afghanistans bei der Versorgung der Flüchtlinge zu helfen. Die EU wolle und müsse die Nachbarstaaten bei der Bewältigung der afghanischen Flüchtlingskrise unterstützen, sagte der Vorsitzende des Außenpolitik-Ausschusses der "Süddeutschen Zeitung".

"Dafür wird es auch nötig sein, Gespräche mit den Regierungen in Iran und Pakistan zu führen", sagte er. Ob auch ein Dialog mit den Taliban in Kabul stattfinden könne, "hängt maßgeblich von deren Vorgehen und dem Schutz der Grundrechte aller Afghanen ab, einschließlich Frauen, Mädchen und Angehörige von Minderheiten", fügte McAllister hinzu. An diesem Donnerstag werden die zuständigen Ausschüsse des Europaparlaments mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell über die Strategie für Afghanistan diskutieren.

Quelle: dts Nachrichtenagentur