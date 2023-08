Trump sagt Teilnahme an TV-Debatte der Republikaner ab

Ex-US-Präsident Donald Trump wird am Mittwoch an der ersten Fernsehdebatte vor den parteiinternen Vorwahlen der Republikaner nicht teilnehmen. "Die Öffentlichkeit weiß, wer ich bin und was für eine erfolgreiche Präsidentschaft ich hatte", schrieb er bei der Plattform Truth Social.

"Ich werde daher nicht an den Debatten teilnehmen", fügte er in Großbuchstaben hinzu, womit auch seine Teilnahme an weiteren TV-Debatten infrage stehen dürfte. In den meisten Umfragen liegt Trump trotz mehrerer Anklagen gegen sich weit vor seinen Konkurrenten bei den Republikanern. Derzeit wird darüber spekuliert, ob am Mittwoch parallel zur TV-Debatte der Republikaner ein Interview des früheren Fox-News-Moderators Tucker Carlson mit Trump ausgestrahlt werden könnte. Quelle: dts Nachrichtenagentur