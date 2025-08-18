Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Nouripour verlangt härtere EU-Sanktionen gegen Russland

Nouripour verlangt härtere EU-Sanktionen gegen Russland

Freigeschaltet am 18.08.2025 um 06:42 durch Sanjo Babić
Omid Nouripour (2023)
Omid Nouripour (2023)

Bild: Eigenes Werk /SB

Der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour fordert die Durchsetzung eines Waffenstillstandes in der Ukraine unter anderem durch härtere EU-Sanktionen gegen Russland. "Je mehr Trump mit Putin kumpelt, desto klarer muss Europa sein. Die Bundesregierung muss sich umgehend für schärfere Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland einsetzen", sagte Nouripour der "Rheinischen Post".

"Verhandlungen über einen gerechten Frieden können nur nach einem Waffenstillstand fair und nachhaltig sein. Darauf muss die EU bestehen", sagte der frühere Grünen-Chef.

"Kein Waffenstillstand bedeutet mehr Zeit für Putins Aggression", sagte er. "Alaska war nur eine Illusion von Diplomatie. Es geht Trump nicht um Frieden und Sicherheit in Europa, es geht ihm allein um sich", sagte Nouripour. "Der Auftritt von Trump in Alaska hat einmal mehr gezeigt: Europa kann sich nicht allein auf die Vereinigten Staaten verlassen. Wir müssen selbst für unsere Sicherheit sorgen können."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

