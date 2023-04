Eine Gruppe von Militärausbildern aus Litauen wurde nach Deutschland entsandt, um an Ausbildungskursen für ukrainische Militärangehörige mitzuwirken. Dies teilte die Armeeführung der baltischen Republik am Dienstag auf ihrer offiziellen Webseite mit, wie TASS berichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Eine Gruppe von Ausbildern der motorisierten Infanteriebrigade Žemaitija wurde im Rahmen einer EU-Militärhilfe-Mission für die Ukraine nach Deutschland entsandt",heißt es in der Erklärung der Armee.

Litauische Spezialisten sowie Ausbilder aus Belgien und Deutschland werden bis zum 15. Mai an dem Kurs teilnehmen. "Es wird eine gründliche Ausbildung in der Handhabung von Waffen, im Schießen, in der medizinischen und technischen Ausbildung sowie in der Führung von Einheiten bei offensiven und defensiven Operationen in bewohnten und bewaldeten Gebieten stattfinden", so das Kommando.

Litauen habe erklärt, dass seine Armeeausbilder in diesem Jahr rund 2.000 ukrainische Soldaten ausbilden werden.

Quelle: RT DE