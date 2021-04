Apple Car: Apple-Chef bricht Schweigen

Nach monatelangen Gerüchten über das Apple Car hat nun der Apple-CEO Tim Cook im Interview mit der „New York Times“-Podcast Sway Hinweise auf die Entwicklung des autonomen Autos gegeben.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "„Die Autonomie selbst ist meiner Meinung nach eine Kerntechnologie. Wenn man einen Schritt zurücktritt, ist das Auto in vielerlei Hinsicht ein Roboter. Ein autonomes Auto ist ein Roboter. Und so gibt es eine Menge Dinge, die man mit Autonomie machen kann. Und wir werden sehen, was Apple macht“, sagte Cook.



Auf detailliertere Fragen der Moderatorin Kara Swisher, ob Apple plane, ein Auto selbst zu produzieren oder nur die Technologien dafür, ging Cook nicht ein. Stattdessen gab er Hinweise darauf, dass mit Project „Titan“ an etwas in der Mitte gearbeitet werde.



„Wir lieben es, Hardware, Software und Services zu integrieren und die Schnittpunkte zwischen diesen zu finden. Denn wir glauben, dass dort die Magie liegt“, sagte Cook. „Und wir lieben es, die Technologie zu besitzen, die sich drumherum befindet“, so der Apple-Chef.



Bedenkt man, dass Apple dafür bekannt ist, sowohl die in Geräten verbaute Hard- als auch Software zu besitzen, wäre eine enge Zusammenarbeit mit einem Hersteller nicht unwahrscheinlich, vermutet das Fachportal „Techcrunch“. Ähnlich zu den eigenen Computern könnten externe Produzenten zu einem späteren Zeitpunkt dann ausgeschaltet werden und es könnte auf interne Produktion gesetzt werden.



Project „Titan“ wird derzeit von Doug Field, dem früheren Senior Vice President of Engineering bei Tesla, geleitet. Field war einer der Hauptakteure hinter der Einführung des Model 3."

Quelle: SNA News (Deutschland)