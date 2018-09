Craig über Vergewaltigungen: „Was in England passiert ist ein Holocaust an unseren Töchtern“

Er erklärte weiter, dass das Thema „das größte soziale Verbrechen und der größte Skandal in unserem Land seit 200 Jahren“ sei, mit der berechtigten Behauptung, dass Kinder in Gefahr sind, weil ihnen nicht die Wahrheit gesagt wird. Er sagte, dass das Problem „ein Problem ist, das buchstäblich in der Hölle gemacht wird“.

Die Rede wurde von den Delegierten mit stehenden Ovationen begrüßt.

„Ich rede von etwas, das außerhalb von Schulen passiert ist, außerhalb von Kinderheimen, in Einkaufszentren, ganz offen überall in Städten in Städten. Was in den letzten zehn Jahren passiert ist, ist nicht weniger – und ich benutze dieses Wort mit Bedacht – ein Holocaust. Es war ein Holocaust an unseren Kindern, unseren Töchter. “

Er zitierte einen Bericht des Quilliam Think Tank zum Thema Grooming: „Sie haben ganz klar gesagt, dass die Täter von pakistanischen und muslimischen Hintergrund haben. „Und sie haben einen Großteil des Einflusses auf den islamischen Glauben und auf Mohammed selbst zurückgeführt.“

Quelle: Unser Mitteleuropa