Ministerpräsident Sloweniens: Ukraine-Konflikt sollte nur im Rahmen der UNO gelöst werden

Der slowenische Ministerpräsident Robert Golob hat am Montag erklärt, dass er eine Lösung der Ukraine-Krise im Rahmen der Vereinten Nationen befürwortet. In seiner Rede auf einem internationalen Strategieforum in Bled sagte der slowenische Politiker, dass der Frieden in der Ukraine derzeit ein vorrangiges Thema auf der globalen Agenda sei. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Agentur TASS zitiert ihn mit den Worten: "Vielleicht ist es unrealistisch, dies jetzt zu erreichen. Aber Slowenien wird all sein Wissen einsetzen und so viel Zeit wie nötig aufwenden, um dieses Ziel zu erreichen. Niemand weiß, ob unsere Bemühungen erfolgreich sein werden. Der Konflikt kann nur im Rahmen der Gespräche am runden Tisch der UN beendet werden." Quelle: RT DE