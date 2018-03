Merkel telefoniert mit Trump - Strafzölle kein Thema

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstagabend mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag mit. Die am Donnerstag von Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium waren dabei offenbar kein Thema. In dem Gespräch sei es insbesondere um die Lage in Syrien gegangen, so Seibert.

Die Bundeskanzlerin und der Präsident seien sich einig gewesen, Russland aufzufordern, die Beteiligung an der Bombardierung Ost-Ghoutas zu beenden und das Assad-Regime zu einem Stopp der Offensivoperationen gegen zivile Gebiete zu bewegen. Außerdem müsse das syrische Regime für die weitere Verschlechterung der humanitären Lage in Ost-Ghouta zur Rechenschaft gezogen werden. Dies gelte sowohl für den Einsatz von Chemiewaffen durch das Assad-Regime als auch für dessen Angriffe gegen Zivilisten und die Blockade humanitärer Unterstützung. Die Kanzlerin und der Präsident hätten sich in dem Gespräch zudem über die jüngsten Äußerungen des russischen Präsidenten Putin zu Rüstungsentwicklungen und deren negative Auswirkungen auf internationale Bemühungen zur Rüstungskontrolle besorgt gezeigt, so Seibert. Quelle: dts Nachrichtenagentur

