Probleme mit Wasserversorgung von Siedlungen flussaufwärts von Nowaja Kachowka

Ortschaften des Gebiets Cherson, die am Flusslauf des Dnjepr oberhalb von Nowaja Kachowka gelegen sind, leiden unter zunehmendem Wassermangel. Dies berichtete der Vertreter der regionalen Verwaltung Andrei Alexejenko. In seinen Telegram-Kanal schrieb er: "Der Terroranschlag der Nazis brachte Unglück nicht nur für Kreise, in denen die Überschwemmung stattfand. Andere Kreise, die am Dnjepr flussaufwärts von Nowaja Kachowka liegen, blieben umgekehrt ohne Wasser." Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Seit den Sowjetzeiten schöpften sie Wasser aus dem Stausee. Jetzt ist sein Spiegel um 15 Meter gesunken, und eine normale Versorgung von dort ist nicht möglich", so Alexejenko weiter.

Aleksejenko fügte hinzu, dass betroffene Ortschaften vorerst mit kostenlosen Wasserlieferungen versorgt werden. Parallel dazu werden Brunnenpumpen ausgetauscht, die laut Alexejenko seit den Sowjetzeiten nicht mehr repariert wurden." Quelle: RT DE