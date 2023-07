Ex-US-Vizepräsident opfert sein Land für Ukraine-Unterstützung: "US-Städte sind nicht meine Sorge"

Der Republikaner Mike Pence war Vizepräsident unter Präsident Donald Trump will sich nun als republikanischer Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen 2024 nominieren lassen. Bei einem von Tucker Carlson moderierten Wahlkampfauftritt zeigte er sein Desinteresse am Zustand amerikanischer Städte. Waffen für die Ukraine sind ihm wichtiger. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei einem Treffen in Iowa mit den Kandidaten der Republikaner für die Präsidentschaftswahlen 2024 hat Tucker Carlson am Freitag den früheren Vizepräsidenten, Mike Pence, gehörig in die Schranken gewiesen.

An der Veranstaltung, die von Blaze Media und der sozialkonservativen Organisation "Family Leader" gesponsert und von Carlson selbst moderiert wurde, nahmen sechs republikanische Vorwahlkandidaten teil, wobei Donald Trump nicht anwesend war. Als republikanischer Präsidentschaftskandidat hatte sich Pence mehrmals für eine Unterstützung der Ukraine ausgesprochen. Carlson, ein bekannter Skeptiker in dieser Hinsicht, wies ihn unverblümt darauf hin, dass sich die US-amerikanischen Städte zurückentwickelt hätten, während der Kongress und das Weiße Haus der Ukraine Milliarden von Dollar zur Verfügung stellten. Die Reaktion des ehemaligen Präsidenten ließ alle etwas fassungslos zurück."

Quelle: RT DE