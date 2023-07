Britischer Außenminister: Beschleunigtes Verfahren für NATO-Beitritt der Ukraine möglich

Die Ukraine könnte ohne den üblichen bürokratischen Aufwand NATO-Mitglied werden, sagte der britische Außenminister James Cleverly in einem Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica. Als Beispiel führte er die Beitrittsgesuche Schwedens und Finnlands an. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zugleich gab er an, dass man derzeit nicht genau sagen könne, wann dies möglich sein werde. In dem Zusammenhang sagte Cleverly, es sei unbekannt, wie lange die Kampfhandlungen in der Ukraine dauern würden. Zumindest hätten die ukrainischen Streitkräfte inzwischen Erfahrungen mit Waffen, Standards und Ausbildung, welche im Bündnis üblich seien, so der britische Minister."

