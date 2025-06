Münkler kritisiert Trumps Nahost-Politik

Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler sieht eine gewisse Mitverantwortung für das aktuelle Vorgehen Israels gegen den Iran bei US-Präsident Donald Trump. "Im Weißen Haus sitzt ein Präsident, der Israel bisher an nichts gehindert hat", sagte Münkler der Rheinischen Post.

Das habe in Israel die Bereitschaft erhöht, gegen den Iran vorzugehen. "Die Biden-Administration hat immer versucht, eine Eskalation im Nahen Osten zu verhindern, aus Angst, dann die Kontrolle über das Kriegsgeschehen zu verlieren", so Münkler.



Diese Bedenken kenne Trump nicht, weil er gar nicht so weit denke, sagte der Politologe. Zumindest seien die Tweets des US-Präsidenten in den vergangenen Tagen lediglich "Wasserstandsmeldungen seiner aktuellen Befindlichkeit" gewesen. "Die Rhythmik des Geschehens bestimmt allein der israelische Premier Benjamin Netanjahu", sagte Münkler.

Quelle: dts Nachrichtenagentur