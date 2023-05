Russlands Verteidigungsministerium berichtet über erfolgreichen Präzisionsangriff auf Munitionslager in Nikolajew

Das russische Verteidigungsministerium hat über einen Präzisionsangriff auf ein größeres Munitionslager der ukrainischen Armee in der Stadt Nikolajew berichtet. Das Lager habe sich auf dem Gelände eines Schiffsreparaturwerks befunden. In der Nacht zum Mittwoch seien gleich mehrere seegestützte Präzisionsraketen auf das Ziel abgefeuert worden. Das Objekt sei getroffen worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf seinem Briefing am Mittwoch sprach Generalleutnant Igor Konaschenkow auch von erfolgreichen Angriffen auf 83 ukrainische Artillerie-Einheiten und 112 Orte mit Personal und Technik der ukrainischen Streitkräfte. In der Stadt Cherson sei der Kommandopunkt der ukrainischen taktischen Gruppe Grom getroffen worden. In der Nähe der Insel Weliki im gleichnamigen Gebiet habe die russische Armee einen Beobachtungspunkt der ukrainischen Streitkräfte und im Gebiet Saporoschje einen Kommandopunkt einer ukrainischen Artillerie-Brigade zerstört.

In den letzten 24 Stunden habe die russische Luftabwehr neun HIMARS-Geschosse abgefangen. Außerdem habe die Ukraine 19 Drohnen verloren, gab Konaschenkow bekannt.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau habe die Ukraine seit dem Beginn der Sonderoperation am 24. Februar 2022 insgesamt 427 Flugzeuge, 233 Hubschrauber, 4.197 Drohnen, 422 Flugabwehrraketensysteme, 9.206 Panzer und andere Panzerfahrzeuge, 1.100 Mehrfachraketenwerfer sowie 4.837 Geschütze und Mörser verloren."

