Ukrainische Drohne greift Stromarbeiter in Staromichailowka an

Eine ukrainische Drohne hat am Freitag Stromarbeiter in der Ortschaft Staromichailowka in der Volksrepublik Donezk angegriffen, teilte das Ministerium für Kohle und Energie der Volksrepublik Donezk in seinem Telegram-Kanal mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Einsatzkräfte arbeiteten daran, die Stromversorgung der Bewohner von Staromichailowka nach einem Beschuss wiederherzustellen. Einheimische machten die Arbeiter auf eine Drohne aufmerksam. Diesen gelang es, aus dem Fahrzeug zu springen. Mehrere Minuten lang kreiste die Drohne über der Baustelle und versuchte, ein lebendes Ziel zu "erwischen". Schließlich warf die Drohne einen Sprengsatz direkt auf das Fahrzeug ab. Nach Angaben des Ministeriums wurde das Fahrzeug bei dem Angriff beschädigt." Quelle: RT DE