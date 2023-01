Medien: USA bereit, der Ukraine beim Angriff auf die Krim zu helfen, um ihre Verhandlungsposition zu stärken

Die US-amerikanische Präsidialadministration beginnt anzuerkennen, dass Kiew wahrscheinlich Waffen für einen Angriff auf die Krim benötigt, auch wenn ein solcher Schritt den Konflikt zu eskalieren droht, sagen Quellen unter US-Beamten, die von der New York Times unter Bezugnahme auf den Verlauf der Verhandlungen mit ihren ukrainischen Partnern zitiert werden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Gesprächspartner der Zeitung brachten die Änderung der Haltung in Washington, D.C. mit der vorherrschenden Überzeugung in Verbindung, dass Russland beim Verlust der Kontrolle über die Krim eine stärkere Position der Ukraine in künftigen Verhandlungen akzeptieren müsse. Die Besorgnisse von US-Beamten und -Experten über einen drohenden Vergeltungsschlag Russlands mit taktischen Atomwaffen hätten sich gelegt, aber dennoch bestehe das Risiko eines solchen Szenarios nach ihrer Ansicht auch weiterhin.

Die US-Behörden erörtern derzeit mit ihren ukrainischen Partnern die Möglichkeit, die gelieferten US-Waffen (von HIMARS-Mehrfachraketenwerfern bis hin zu gepanzerten Bradley-Fahrzeugen) für einen Angriff auf die Krim oder die Krim-Brücke einzusetzen, so die Nachrichtenagentur."

Quelle: RT DE