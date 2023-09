Erster Schultag in Russland: Kiewer Drohnenangriff auf Moskau

Am russischen Tag des Wissens, dem 1. September, an dem Tausende Schüler zusammen mit ihren Eltern den Beginn des neuen Schuljahres feiern, ist die Hauptstadt Russlands bereits zum vierten Mal in dieser Woche zum Ziel eines ukrainischen Drohnenangriffs geworden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Luftabwehr am Morgen einen Versuch des Kiewer Regimes vereitelt hat, einen Terroranschlag mit einer flugzeugähnlichen Drohne zu verüben. Die Drohne wurde im Luftraum über der Stadt Ljuberzy im Gebiet Moskau zerstört. Der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin meldete um 7:21 Uhr örtlicher Zeit, dass bei dem Vorfall niemand verletzt wurde. Auch Gebäude wurden nicht beschädigt. Er sagte: "Danke an unser Militär, dass der Tag des Wissens nicht verdorben wurde!" Quelle: RT DE