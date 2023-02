Medwedew: Russland ist bereit, sich mit Waffen aller Art zu verteidigen – auch mit Atomwaffen

Weiter berichtet RT DE: "Er schreibt auf Telegram:"Es ist für alle vernünftigen Kräfte offensichtlich, dass wir an der Schwelle zu einem weltweiten Konflikt stehen, wenn die USA Russlands Niederlage wollen. Wenn die USA Russland besiegen wollen, haben wir das Recht, uns mit jeder Waffe einschließlich Atomwaffen zu verteidigen."

Der Sicherheitsbeamte erinnerte daran, dass der russische Präsident Wladimir Putin einen Tag zuvor in seiner Rede vor der Föderalversammlung Russlands unter anderem die Aussetzung der Teilnahme des Landes am Vertrag zur Reduzierung strategischer Waffen (START, START-3) angekündigt hatte. Medwedew betonte, dass diese Entscheidung längst überfällig gewesen sei.

Seiner Meinung nach werde dieser Schritt, der durch den von den USA und anderen NATO-Ländern gegen Russland erklärten Krieg vorangetrieben wird, eine enorme Resonanz in der Welt im Allgemeinen und in Washington im Besonderen haben. Medwedew hob hervor:

"Die Argumentation des US-Establishments lautete bisher in etwa so: Wir werden euch überall und in allem bescheißen, wir werden riesige Mengen an Waffen an das Kiewer Regime liefern, wir werden daran arbeiten, Russland zu besiegen, wir werden euch einschränken und zerstören, aber die strategische Sicherheit ist ein anderes Thema."

Eine solche Schlussfolgerung sei schlimmer als ein Verbrechen und ein schwerer Fehler der Vereinigten Staaten. Es sei ein Fehler, der aus dem Größenwahn und einem Gefühl der Straflosigkeit und Überlegenheit der USA entsprungen sei."

Quelle: RT DE