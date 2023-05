6fach-Mama: Heimunterricht – Behörden drohen mit Kindesentzug

Die sechsfache Mutter Dietlind Ramminger hat bei ihrer Tochter mutig den Weg des Heimunterrichts gewählt. Ein inspirierendes Gespräch mit Sabine Petzl, das Eltern bei ihrer Entscheidung unterstützen könnte. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Warum sich Frau Ramminger für den Heimunterricht entschieden hat, welche Vorteile sie und ihre Familie davon haben und was sie sich von der Zukunft erwartet, das und noch vieles mehr hat sie Sabine Petzl verraten.

„6fach-Mama Ramminger: Wenn sie die Familie zerstören, halten wir erst recht zusammen“ – Sabine Petzl im Gespräch mit Dietlind Ramminger

Bei Heimunterricht droht Kindesentzug

Die Behörden in Österreich wollen das noch bestehende Grundrecht des Heimunterrichts brachial einschränken. Es wird immer augenscheinlicher, dass der Staat keine normalen Kinder und intakten Familien wünscht. Das geht sogar so weit, dass Eltern, die ihre Kinder zuhause unterrichten, mit dem Entzug der Kinder gedroht wird, schildert Ramminger. „Wir entwickeln uns in eine kranke Richtung“, ist das traurige Resümee der sechsfachen Mama.

„Unsere erste Tochter hat plötzlich das Essen verweigert“

„Wir haben ein gesundes fröhliches Kind in die Schule geschickt und hatten dann ein Unglückshäufchen“, schildert die sechsfache Mutter Dietlind Ramminger ihren Beweggrund, mit dem Heimunterricht anzufangen. Freuen Sie sich auf ein spannendes Interview."

