Das ukrainische Militär hat in der Nacht zum Sonntag versucht, Sewastopol mit mehr als zehn unbemannten Drohnen anzugreifen. Nach Angaben des Gouverneurs der Stadt konnte die Attacke abgewehrt werden, die Drohnen hätten keinen Schaden angerichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben des Gouverneurs von Sewastopol, Michail Raswoschajew, wurden in der Nacht zum Sonntag mehr als zehn ukrainische Drohnen für einen Angriff auf die Krim eingesetzt. Der Angriff sei jedoch abgewehrt worden und die Drohnen hätten keinen Schaden angerichtet. Die Attacke sei von der russischen Luftabwehr und mit Mitteln der elektronischen Kampfführung zurückgeschlagen worden, hieß es.

In einer am Sonntag veröffentlichten Telegram-Botschaft berichtete Raswoschajew, dass eine Drohne in einem Wald abgestürzt sei, zwei weitere habe die Luftabwehr abgefangen. Und er fügte hinzu:

"Es wurden keine Objekte in der Stadt beschädigt. Alle Dienste überwachen die Situation weiterhin."

Am Samstag hatten lokale Beamte berichtet, dass die ukrainischen Streitkräfte mindestens zwei ballistische Raketen in Richtung Krim abgefeuert hätten. Beide seien von der Luftabwehr noch in der Luft zerstört worden."

Quelle: RT DE