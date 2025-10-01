Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
DR Kongo: Militärgericht verhängt Todesurteil gegen Ex-Präsidenten Kabila

DR Kongo: Militärgericht verhängt Todesurteil gegen Ex-Präsidenten Kabila

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 09:23 durch Sanjo Babić
Ein Militärgericht in Kinshasa hat Ex-Präsident Joseph Kabila in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Internationale Medien (u. a. Reuters, AP) berichten von Vorwürfen wegen Hochverrats, Kriegsverbrechen und Verbindungen zur M23.

Das Urteil fällt vor dem Hintergrund andauernder Kämpfe im Osten des Landes. Kabila weist die Anschuldigungen zurück und spricht von politischer Verfolgung. Menschenrechtsfragen und regionale Dynamiken – darunter mutmaßliche Unterstützung der M23 durch Ruanda – machen den Fall zu einem geopolitisch sensiblen Präzedenz.

Das Urteil droht die ohnehin fragile Lage weiter zu polarisieren. Beobachter warnen vor einer Eskalation zwischen Regierung, Opposition und bewaffneten Gruppen. Internationale Partner werden auf rechtsstaatliche Verfahren und Schutz von Zivilisten drängen.

Quelle: ExtremNews


