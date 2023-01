Gouverneur des Gebiets Belgorod: Anhaltender Beschuss von Stadt Schebekino zerstörte über 400 Häuser

Mehr als 400 Wohnhäuser in der russischen Stadt Schebekino (Gebiet Belgorod) seien aufgrund der andauernden Angriffe durch die Ukraine zerstört oder beschädigt worden, so der Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow. Auf seinem Telegram-Kanal schrieb der Beamte: "Stand heute wurden in 409 Wohnhäusern Schäden unterschiedlichen Ausmaßes festgestellt. In 40 Prozent der Fälle wurde alles vollständig wiederhergestellt." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Jedoch gab Gladkow zu, dass der Umfang der Restaurierungsarbeiten immer noch sehr groß sei: "Allein beim letzten Beschuss wurden 54 weitere Wohnhäuser beschädigt. Jetzt nehmen die Bauarbeiter die letzten Messungen vor, einige der Fenster werden bereits hergestellt." Quelle: RT DE