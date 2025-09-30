Überraschung: SPD sagt Ja zum Trump-Plan – mit Vorbehalten

Die SPD hat den von US-Präsident Donald Trump vorgestellten Gaza-Plan grundsätzlich begrüßt, meldet die dts Nachrichtenagentur. Genannt werden internationale Aufsicht, Stabilisierungstruppe und Geisel-Freilassung als zentrale Punkte.

Aus der Partei heißt es, entscheidend seien bindende Sicherheitsgarantien, humanitäre Zugänge und eine Perspektive für palästinensische Selbstverwaltung. Skepsis besteht bei Umsetzungsfristen und Kompetenzen des Aufsichtsgremiums. Die SPD will den Plan in EU- und VN-Gremien beraten und auf Kompatibilität mit einer Zwei-Staaten-Lösung prüfen.

Diplomaten warnen, ohne breite regionale Unterstützung bleibe der Plan fragil. Israelische und palästinensische Reaktionen werden den Ausschlag geben, ob es zu konkreten Schritten kommt.

Quelle: ExtremNews



