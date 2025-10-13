Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Hamas beginnt mit der Freilassung von Geiseln

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 07:40 durch Sanjo Babić
Nach Angaben aus Verhandlungskreisen hat die Hamas mit der Freilassung von Geiseln begonnen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Die Übergaben erfolgen stufenweise und unter internationaler Beobachtung. Sanitäts- und Sicherheitskräfte stehen bereit.

Der Ablauf sieht Identitätsprüfung, medizinische Checks und eine gesicherte Übergabe an israelische Stellen vor. Parallel werden palästinensische Häftlinge entlassen. Der Transfer findet entlang vorher definierter Routen statt.

Vermittlerstaaten begleiten den Prozess und werben für eine Verlängerung der Ruhephase. Eine genaue Zahl der Freigelassenen wird erst nach Abschluss der Prüfungen bestätigt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


