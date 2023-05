Cherson: Russische Artilleristen zerstören ukrainische Selbstfahrlafette und einen Mehrfachraketenwerfer

Russische Artilleristen haben in der Nacht im Gebiet Cherson eine ukrainische Selbstfahrlafette und einen Mehrfachraketenwerfer samt Besatzung und Munition zerstört. Diese hatten zuvor Städte und Dörfer am linken Ufer des Dnjepr beschossen. Dies berichtet RIA Nowosti unter Berufung auf eine Quelle am Dienstag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Demnach wurde die ukrainische Selbstfahrlafette vom Typ 2S3 Akazie samt Besatzung und Munition durch Artilleriebeschuss nahe der Ortschaft Sadowoje zerstört. Dabei sind fünf ukrainische Soldaten ums Leben gekommen. Am Vortag vernichteten russische Artilleristen bei Burgunka einen Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad samt Besatzung und Munition. Dabei wurden drei ukrainische Soldaten getötet. Die ukrainischen Truppen beschießen täglich zivile Infrastruktur in Städten und Dörfern am linken Ufer des Dnjepr mit bis zu 100 Geschossen pro Tag. Allein in der vergangenen Nacht feuerten ukrainische Einheiten etwa 30 Geschosse auf die Ortschaften ab." Quelle: RT DE