Russland werde Europa vom Bandera-Neonazismus befreien, versprach der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medwedew. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er schrieb auf Twitter: "Ich erinnere die Bürger der Länder, die sich jetzt im Krieg gegen Russland befinden, daran, dass mehr als eine Million sowjetische Soldaten ihr Leben für den Frieden und die Freiheit vom Faschismus in Europa gegeben haben. 600.000 Sowjetbürger starben bei der Befreiung Polens vom Faschismus; 380.000 gaben ihr Leben bei der Befreiung der Tschechischen Republik und Ungarns, über 100.000 befreiten Deutschland."

Das moderne Europa und seine "erbärmlichen" Staats- und Regierungschefs hätten ein sehr kurzes Gedächtnis, aber Russland werde sich immer an die Helden des Zweiten Weltkriegs erinnern. Medwedew betonte: "Unser Land hat 1945 den Faschismus ausgerottet. Haben Sie keinen Zweifel: Im modernen Europa werden wir den abscheulichen Bandera-Neonazismus vernichten, den die Erben des Dritten Reiches in der EU so hochhalten. Im Namen der Erinnerung an unsere Väter und Großväter!"

Quelle: RT DE