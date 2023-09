Weiteres Ramstein-Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe soll am 19. September stattfinden

Das nächste Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe soll am 19. September auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein im deutschen Rheinland-Pfalz stattfinden. Dies meldete die deutsche Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag unter Berufung auf den US-amerikanischen Verteidigungsminister Lloyd Austin. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Es wird berichtet, dass ebenso wie bei den vorherigen Treffen auch Nicht-NATO-Länder zu der Zusammenkunft eingeladen werden.

Quelle: RT DE