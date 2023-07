Kiew verliert bei Krasny Liman große Anzahl Soldaten und Ausrüstung

Die aktivsten Militäraktionen auf dem Territorium der Donezker Volksrepublik (DVR) finden in Richtung Krasny Liman statt, wo in den vergangenen Tagen eine große Anzahl an ukrainischen Soldaten getötet wurde. Zudem verlor Kiew dort viel Ausrüstung, teilt das amtierende DVR-Oberhaupt Denis Puschilin im russischen Fernsehen mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Richtung Awdejewsk hätten die russischen Truppen ihre Stellungen etwas verbessert und diese Arbeit gehe weiter. Bei Artjomowsk habe sich die Lage nicht wesentlich geändert, aber man könne von einer gewissen Stabilisierung sprechen, trotz der ziemlich harten Konfrontation nordwestlich von Kleschtschejewka." Quelle: RT DE