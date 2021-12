Kaczynski wirft Ampel Aufbau eines „Vierten Reichs“ vor

Jaroslaw Kaczynski, Chef der nationalkonservativen Regierungspartei PiS in Polen, Vize-Premierminister und der starke Mann Polens, teilt jetzt noch heftiger gegen Berlin aus als früher. Er warf der Berliner Regierung vor, aus der EU ein „Viertes Reich“ zu machen. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: „Dieser Begriff ist nicht verwerflich“, sagte Kaczynski in einem Interview mit der „Gazeta Polska“ (Freitag). Was zunächst wie eine verbale Atombombe anmutet, ordnete der Vize-Premierminister ganz anders ein: Er meine keine Rechtsnachfolge des Dritten Reichs unter den Nationalsozialisten, sondern das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Das umfasste viele Kleinstaaten, ähnlich dem Prinzip des Föderalismus. Die Kritik aus Polen ist umso bemerkenswerter, als Berlin seinerseits immer wieder vermeintliche Demokratie-Defizite in Polen bemängelt.

Tatsächlich ist im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vom Ziel einer EU als föderalem europäischem Bundesstaat die Rede. Dies stößt in Osteuropa auf deutliche Kritik. Diese Pläne würden bedeuten, „den Polen das Recht auf Selbstbestimmung zu nehmen“, monierte jetzt Kaczynski. Auch sein formeller Chef, Regierungschef Mateusz Morawiecki, hatte beim Antrittsbesuch von Kanzler Olaf Scholz (SPD) entsprechende Kritik geübt. Er ging sogar noch weiter und bezeichnete die Pläne aus dem Koalitionsvertrag als „Gleichschaltung und Gleichmacherei“, die seine Regierung ablehne. Er sprach gar von „demokratischem Zentralismus, bürokratischem Zentralismus“, denn Europa werde nur stark sein als „Europa der Heimatländer“.

„Polens Regierung baut das Justizwesen seit Jahren um und liegt darüber im Streit mit der EU-Kommission. Kritiker werfen Warschau vor, Richter unter Druck zu setzen“, schreibt die „Welt“. Eine solche Kritik ist merkwürdig, wenn sie aus einem Land kommt, in dem die Regierungschefin (Merkel) einen engen Vertrauten als Chef des Verfassungsgerichts durchboxte und die obersten Verfassungsrichter nach einem Abendessen im Kanzleramt Entscheidungen fällen, die eben diesem genehm sind.

Ebenso verhält es sich mit den Medien: Während man bei den deutschen Meinungsführern den Eindruck vermittelt bekommt, in diesen Medien sei die Meinungsfreiheit nicht mehr gewährleistet, gibt es in der Nachbarrepublik eine breite Bandbreite an auch einander widersprechenden Meinungen in den führenden Medien – genau das, was in der deutschen Medienlandschaft, aus der heraus Polen kritisiert wird, eben nicht mehr der Fall ist."

Quelle: Reitschuster