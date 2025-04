Papst-Trauerfeier beendet - Beisetzung ohne Öffentlichkeit

Die Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus in Rom ist beendet. Laut Angaben des Vatikans nahmen über 200.000 Menschen an der Totenmesse auf dem Petersplatz teil. Der Sarg des Papstes wurde aus dem Petersdom hinausgetragen und auf dem Petersplatz aufgestellt, wo zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Kleriker und Gläubige anwesend waren.

Im Anschluss an die Messe setzte sich der Trauerzug mit dem Sarg von Papst Franziskus in Bewegung. Der Zug führte durch die Straßen Roms und passierte dabei bedeutende Sehenswürdigkeiten wie die Piazza Venezia und das Kolosseum. Franziskus hatte testamentarisch verfügt, dass er nicht im Vatikan, sondern in der Basilika Santa Maria Maggiore beigesetzt wird. Die Beisetzung wird am Nachmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.



Die Trauerfeier wurde von Kardinal Giovanni Battista Re geleitet, der Franziskus als Brückenbauer und "Papst des Volkes" würdigte. Zahlreiche internationale Würdenträger, darunter US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, nutzten die Gelegenheit, um am Rande der Feierlichkeiten Gespräche zu führen. Auch der ehemalige US-Präsident Joe Biden war anwesend, jedoch nicht als Teil der offiziellen Delegation.

Quelle: dts Nachrichtenagentur