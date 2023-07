DVR-Chef: Russische Streitkräfte verbessern ihre Positionen am Frontabschnitt Krasny Liman

Die russische Armee hat ihre Stellungen in Richtung Krasny Liman in der Donezker Volksrepublik (DVR) verbessert, der Vormarsch geht weiter. Dies berichtet der DVR-Chef Denis Puschilin. "In Richtung Krasny Liman finden die bedeutendsten Veränderungen statt, wenn wir sie im Vergleich betrachten. Unsere Einheiten, die feindliche Angriffe abwehren, verbessern fast ständig ihre Positionen und konsolidieren sich in neuen Stellungen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ihm zufolge sei das Vorankommen der russischen Truppen unter den Bedingungen des dichten Feuerwiderstands ein gutes Ergebnis. Ähnlich verhalte sich die Lage am Frontabschnitt bei Awdejewka, wo russische Einheiten ebenfalls ihre Positionen verbessern." Quelle: RT DE