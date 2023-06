Russische Luftabwehr zerstört sechs ukrainische Drohnen

Auf seinem Briefing hat der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, Generalleutnant Igor Konaschenkow, über erfolgreiche Angriffe auf militärische Ziele in der Ukraine berichtet. Demnach seien in den vergangenen 24 Stunden 89 Artillerie-Einheiten und 112 Orte mit Technik und Personal der ukrainischen Streitkräfte getroffen worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nahe der Stadt Awdejewka habe die russische Armee den Kommunikationsknotenpunkt einer ukrainischen Brigade zerstört, und nahe der Siedlung Wijemka habe sie die Kommandozentrale einer anderen ukrainischen Einheit getroffen. Ferner berichtete Konaschenkow über den Einsatz der russischen Luftabwehr. So seien in den letzten 24 Stunden zwei HIMARS-Geschosse abgefangen worden. Die Ukraine habe zudem sechs unbemannte Luftfahrzeuge verloren. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau habe die Ukraine seit dem Beginn der Sonderoperation am 24. Februar insgesamt 444 Flugzeuge, 240 Hubschrauber, 4.804 Drohnen, 426 Flugabwehrraketensysteme, 10.371 Panzer und andere Panzerfahrzeuge, 1.131 Mehrfachraketenwerfer sowie 5.246 Geschütze und Mörser verloren." Quelle: RT DE