China: US-Lieferung von Streumunition an die Ukraine kann humanitäre Probleme verursachen

Die Entscheidung der Vereinigten Staaten, Kiews mit Streumunition zu beliefern, die in vielen Ländern geächtet ist, könnte in der Konfliktzone zu humanitären Problemen führen, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Mao Ning am Montag auf einer Pressekonferenz. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Als Antwort auf die Anfrage von der russischen Nachrichtenagentur TASS, wie China die Entscheidung Washingtons, der Ukraine solche Waffen zu liefern, kommentieren würde, sagte Mao: "China hat zur Kenntnis genommen, dass die Entscheidung der Vereinigten Staaten in der gesamten internationalen Gemeinschaft Anlass zur Besorgnis gegeben hat, da sich viele Länder klar gegen diesen Schritt ausgesprochen haben. Die verantwortungslose Bereitstellung von Streumunition kann leicht humanitäre Probleme verursachen." Peking sei der Ansicht, dass Dialog und Verhandlungen der einzige Weg zur Lösung der Ukraine-Krise seien. Die Beteiligten sollten darauf verzichten, "Öl ins Feuer zu gießen", um zu verhindern, dass die Spannungen zunehmen und die Krise eskaliert." Quelle: RT DE