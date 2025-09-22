Briten frei! Katar vermittelt im Taliban-Fall

ZDFheute berichtet über die Freilassung eines britischen Paars in Afghanistan nach katarischer Vermittlung. Bereits zuvor hatten internationale Medien die Inhaftierung der beiden Senioren durch die Taliban bestätigt.

Nach monatelanger Ungewissheit kam es demnach zu einer Einigung, über deren Details nichts bekannt wurde. Die Betroffenen sollen seit vielen Jahren humanitäre Projekte in Afghanistan unterstützt haben; London bedankte sich bei den Vermittlern. Offizielle Angaben zu Gesundheitszustand und Ausreise standen zunächst aus.

Der Fall reiht sich in eine Serie stiller Verhandlungen ein, bei denen Golfstaaten als Brückenbauer auftreten. Beobachter sehen darin ein Muster, mit dem blockierte diplomatische Kanäle umgangen werden.

Quelle: ExtremNews



