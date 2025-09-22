Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Briten frei! Katar vermittelt im Taliban-Fall

Briten frei! Katar vermittelt im Taliban-Fall

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:46 durch Sanjo Babić
Wappen der Monarchie Katar
Wappen der Monarchie Katar

Lizenz: CC0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

ZDFheute berichtet über die Freilassung eines britischen Paars in Afghanistan nach katarischer Vermittlung. Bereits zuvor hatten internationale Medien die Inhaftierung der beiden Senioren durch die Taliban bestätigt.

Nach monatelanger Ungewissheit kam es demnach zu einer Einigung, über deren Details nichts bekannt wurde. Die Betroffenen sollen seit vielen Jahren humanitäre Projekte in Afghanistan unterstützt haben; London bedankte sich bei den Vermittlern. Offizielle Angaben zu Gesundheitszustand und Ausreise standen zunächst aus.

Der Fall reiht sich in eine Serie stiller Verhandlungen ein, bei denen Golfstaaten als Brückenbauer auftreten. Beobachter sehen darin ein Muster, mit dem blockierte diplomatische Kanäle umgangen werden.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte hektik in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige