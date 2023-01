Unterstand mit Panzerabwehrraketen im Gebiet Saporoschje vernichtet

Nach Angaben der regionalen Polizeibehörde von Saporoschje wurde im Bezirk Tokmak ein Unterstand mit darin versteckten Panzerabwehrraketen identifiziert und zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie die Nachrichtenagentur TASS meldet, heißt es in einer Erklärung der Behörde:



"Im Zuge der Überprüfung der eingegangenen Informationen entdeckten Beamte der Strafverfolgungsbehörden im Bezirk Tokmak in der Nähe des Dorfes Dolina in einem Waldgürtel einen versteckten Unterstand, in dem fünf Panzerabwehrlenkwaffen gelagert waren, die bei den Streitkräften der Ukraine im Einsatz sind. Das Kommando der Techniker und Sappeure zerstörte die Geräte und den Unterstand an Ort und Stelle durch eine Sprengung."

Quelle: RT DE