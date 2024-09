Großbritannien: Abgeordente Duffield verlässt Labour-Partei

Rosie Duffield, Abgeordnete des britischen Parlaments, hat ihren Austritt aus der Labour-Partei erklärt. Sie habe diese Entscheidung wegen der "grausamen" Politik von Parteichef und Premierminister Keir Starmer und dessen "Heuchelei" bei der Annahme von Geschenken getroffen, schreibt sie in einem Statement, über das die britische "Sunday Times" berichtet.

In ihrem Rücktrittsschreiben kritisiert die Abgeordnete Starmer dafür, Geschenke im Wert von zehntausenden von Pfund anzunehmen, während er die Winterheizungsbeihilfe abschafft und die Obergrenze für Leistungen für zwei Kinder beibehält. Die "Enthüllungen der Heuchelei" seit dem Regierungswechsel im Juli seien "erschütternd und zunehmend empörend" gewesen.



"Ich kann nicht in Worte fassen, wie wütend ich und meine Kollegen über Ihren völligen Mangel an Verständnis dafür sind, wie Sie uns alle haben erscheinen lassen", so Duffield.



Sie fügte hinzu: "Die Schlamperei, die Vetternwirtschaft und der offensichtliche Geiz sprengen die Skala. Ich schäme mich so sehr für das, was Sie und Ihr innerer Kreis getan haben, um unsere einst stolze Partei zu beschmutzen und zu demütigen", schreibt die Abgeordnete an den Premierminister gerichtet weiter.



Starmer hatte erst Anfang Juli das Amt des Premierministers von Rishi Sunak übernommen. Damit übernahm erstmals seit 2010 wieder die Labour-Partei die Regierungsgeschäfte in London von den Tories. Kurz danach geriet Starmer jedoch wegen Spendenvorwürfen und Kürzung von Sozialleistungen stark in die Kritik.

Quelle: dts Nachrichtenagentur