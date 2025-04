Der US-Schauspieler Val Kilmer ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 65 Jahren in Los Angeles, sagte seine Tochter Mercedes der "New York Times". Ursache sei eine Lungenentzündung. Kilmer kämpfte bereits seit mehreren Jahren gegen Kehlkopfkrebs.

Der Schauspieler begann seine Karriere in den 1980er-Jahren und schaffte relativ schnell den Aufstieg zum Hollywood-Star. Der Durchbruch gelang ihm 1986 als Antagonist "Iceman" in "Top Gun", eine Rolle, die er trotz seiner Erkrankung im Jahr 2022 in "Top Gun: Maverick" erneut verkörperte und was zugleich auch seine letzte Filmrolle war.

Ein weiteres Karriere-Highlight war zudem 1995 seine Hauptrolle in "Batman Forever". Außerdem spielte er in Filmen wie "Tombstone" (1993), "True Romance" (1993) und "Heat" (1995) mit. Nach seiner Erkrankung musste Kilmer kürzertreten, er war aber dennoch weiterhin regelmäßig in Produktionen zu sehen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur