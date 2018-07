Wahltag in Pakistan beginnt mit Terroranschlag: 24 Tote

Die Parlamentswahl in Pakistan hat am Mittwoch mit einem Terroranschlag und mindestens 24 Todesopfern begonnen. In der Millionenstadt Quetta im Westen des Landes explodierte eine Bombe an einem Wahllokal.

Unter den Todesopfern soll auch mindestens ein Polizist sein, der für den Schutz des Wahllokals zuständig war. Mindestens 30 Menschen wurden verletzt.

Knapp 106 Millionen Menschen sind am Mittwoch im mehr als 200 Millionen Einwohner zählenden Pakistan aufgerufen, ein neues Parlament mit insgesamt 342 Sitzen und eine neue Regierung zu wählen. Quelle: dts Nachrichtenagentur