Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Brüssel plant EUDR-Start wegen IT-Problemen später

Brüssel plant EUDR-Start wegen IT-Problemen später

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 13:25 durch Sanjo Babić
EUDSSR: Der Unterschied zwischen der UDSSR und der Europäischen Union (Symbolbild)
Bild: Mus Lim (Talk | contribs) /COO / Eigenes Werk

Die Kommission erwägt laut Brief von Umweltkommissarin Jessika Roswall eine erneute EUDR-Verschiebung, meldet das Handelsblatt, zusammengefasst von dts. Als Grund werden fehlende IT-Kapazitäten genannt.

Nach dem Schreiben Roswalls an das Europäische Parlament ist unklar, ob das digitale System zum Starttermin die nötigen Lasten bewältigt. Unternehmen müssten künftig belegen, dass Rohstoffe wie Kaffee, Kakao oder Holz nicht von nach 2020 gerodeten Flächen stammen. Industrieverbände und Handelspartner hatten wiederholt vor Wettbewerbsnachteilen gewarnt.

Gleichzeitig verweisen Umweltorganisationen auf das Hauptziel: EU-Verbrauch soll globale Entwaldung nicht weiter anheizen. Eine Verschiebung würde nur akzeptiert, wenn die Zeit für robuste, praxistaugliche IT-Lösungen und klare Leitlinien genutzt werde. Die politische Auseinandersetzung über Aufwand, Kontrolle und Sanktionshöhe geht weiter.

Quelle: ExtremNews


