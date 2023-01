Russische Botschaft: Lieferung britischer Panzer in die Ukraine wird zur Intensivierung der Kriegshandlungen führen

Die Übergabe britischer Challenger-2-Panzer an Kiew wird den ukrainischen Streitkräften nicht helfen, die Lage auf dem Schlachtfeld zu ändern, sondern nur zu einer Verschärfung des Konflikts in der Ukraine und zu neuen Opfern führen. Darauf wies die russische Botschaft in London am Samstag in einem Kommentar hin. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darin hieß es: "Die Entsendung von Panzern wird das Ende der Feindseligkeiten keineswegs näherbringen, sondern zu ihrer Verschärfung beitragen und weitere Opfer, auch unter der Zivilbevölkerung, verursachen." "Dies steht jedoch ganz im Einklang mit der Politik Londons, die Konfrontation zu verlängern, was durch die kriegerische offizielle Rhetorik und das sorgfältige Ignorieren der von russischer Seite wiederholt geäußerten Idee einer Verhandlungslösung bestätigt wird. Es ist ein weiterer Beweis für die Geringschätzung des Lebens der ukrainischen Bevölkerung durch die britischen Behörden und für die immer deutlichere Verwicklung Londons in den Konflikt. Was die Challenger-2-Panzer betrifft, so werden sie den ukrainischen Truppen kaum helfen, das Blatt auf dem Schlachtfeld zu wenden, aber sie werden ein legitimes großes Ziel für russische Geschütze sein." Quelle: RT DE