Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Ex-FBI-Chef Comey bekennt sich vor Gericht für unschuldig

Ex-FBI-Chef Comey bekennt sich vor Gericht für unschuldig

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 15:09 durch Sanjo Babić
James Comey (2017), Archivbild
James Comey (2017), Archivbild

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der frühere FBI-Direktor James Comey hat sich in Virginia vor Gericht „nicht schuldig“ bekannt, berichten DIE ZEIT und die Financial Times. Reuters ordnet ein, dass ihm Falschaussage vor dem US-Kongress und Behinderung einer Untersuchung vorgeworfen wird.

In dem politisch aufgeladenen Verfahren geht es um Aussagen Comeys aus dem Jahr 2020. Die Verteidigung spricht von einem motivierten Vorgehen gegen einen Kritiker und will eine Einstellung erreichen. Beobachter erwarten, dass die Richter strenge Maßstäbe an Beweise und Verfahrensabläufe anlegen.

Anleger und Diplomaten blicken zugleich auf die institutionelle Stabilität in den USA. Für die öffentliche Wahrnehmung wird entscheidend sein, ob das Verfahren als fair und unabhängig gilt. Der Prozesstermin ist für Anfang 2026 angesetzt, die Vorverfahren laufen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte whist in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige