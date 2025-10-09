Ex-FBI-Chef Comey bekennt sich vor Gericht für unschuldig

Der frühere FBI-Direktor James Comey hat sich in Virginia vor Gericht „nicht schuldig“ bekannt, berichten DIE ZEIT und die Financial Times. Reuters ordnet ein, dass ihm Falschaussage vor dem US-Kongress und Behinderung einer Untersuchung vorgeworfen wird.

In dem politisch aufgeladenen Verfahren geht es um Aussagen Comeys aus dem Jahr 2020. Die Verteidigung spricht von einem motivierten Vorgehen gegen einen Kritiker und will eine Einstellung erreichen. Beobachter erwarten, dass die Richter strenge Maßstäbe an Beweise und Verfahrensabläufe anlegen.

Anleger und Diplomaten blicken zugleich auf die institutionelle Stabilität in den USA. Für die öffentliche Wahrnehmung wird entscheidend sein, ob das Verfahren als fair und unabhängig gilt. Der Prozesstermin ist für Anfang 2026 angesetzt, die Vorverfahren laufen.

Quelle: ExtremNews



