Die New York Times hat von Elon Musks Weigerung erfahren, den ukrainischen Streitkräften in der Nähe der Krim Starlink-Kommunikation zur Verfügung zu stellen. Die ukrainische Armee soll damals vorgehabt haben, eine Drohne zu starten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Eigentümer von SpaceX, Tesla und Twitter Elon Musk soll sich im vergangenen Jahr geweigert haben, den ukrainischen Streitkräften über Starlink nahe der Krim Zugang zum Internet zu gewähren, um eine Drohne mit Sprengstoff zu schicken, die russische Schiffe im Schwarzen Meer angreifen sollte. Dies berichtet die New York Times unter Berufung auf mit der Situation vertraute Quellen.

Im Februar dieses Jahres hatte Musk auf Twitter betont, dass er der Ukraine nicht erlauben werde, Starlink für Langstrecken-Drohnenangriffe zu nutzen.

Musk habe Starlink in der Ukraine auch teilweise abgeschaltet, weil die Dienstleistungen nicht bezahlt worden seien, so Quellen gegenüber der NYT. Ende letzten Jahres hatten 1.300 Starlink-Terminals in dem Land ihren Betrieb eingestellt, da die Regierung des Landes die fälligen monatlichen 2.500 US-Dollar für jedes Gerät nicht bezahlt hatte.

Zugleich habe Musk, wie Michail Fjodorow, der ukrainische Minister für digitale Transformation, der Zeitung erklärte, als Cherson unter die Kontrolle der ukrainischen Armee gekommen sei, "sehr schnell" auf eine Anfrage reagiert, Internet in diesem Gebiet zu verteilen, da das Starlink-Netz in den von Russland kontrollierten Gebieten nicht verfügbar ist.

Fjodorow bezeichnete Starlink als "Blut" der gesamten ukrainischen Kommunikationsinfrastruktur und als "eine der grundlegenden Komponenten" für den Erfolg Kiews. Der Minister hatte sich auch für Musk eingesetzt, als dieser im vergangenen Oktober nicht ausgeschlossen hatte, dass die Krim Teil Russlands bleibt und nicht unter ukrainische Kontrolle zurückkehrt, woraufhin der Geschäftsmann beschuldigt worden war, die russische Seite zu unterstützen. Fjodorow wörtlich:

"SpaceX und Elon Musk haben durch ihre Taten gezeigt, auf welcher Seite sie wirklich stehen."

Wie Country Politics schrieb, hatte das ukrainische Militär Ende Februar letzten Jahres Zugang zu Starlink erhalten. Fjodorow twitterte direkt an Musk, woraufhin die ersten Terminals im Land eintrafen. Derzeit sind in der Ukraine etwa 42.000 Starlink-Terminals im Einsatz."

Quelle: RT DE