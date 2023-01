Die USA führten Experimente mit HIV-Infektionen an Militärangehörigen der Ukraine durch. Dies verkündete Generalleutnant Igor Kirillow, der Leiter der russischen Truppen für Strahlen-, chemische und biologische Verteidigung. Er erklärte: "Die völkerrechtlich umstrittensten Forschungen werden von den Vereinigten Staaten außerhalb ihres Hoheitsgebiets durchgeführt. Ein Beispiel sind die Experimente zur HIV-Infektion, die seit 2019 von US-Spezialisten in der Ukraine durchgeführt werden." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Seinen Angaben zufolge wurden im Laufe der russischen Spezialoperation mehr als 20.000 Dokumente entdeckt sowie Zeugen und Teilnehmer militärischer und biologischer US-Programme befragt. Diese Materialien bestätigen das Ziel des Pentagons, Komponenten biologischer Waffen herzustellen und an der Bevölkerung der Ukraine und anderer Nachbarstaaten Russlands zu testen.

Er wies darauf hin, dass es sich bei den Zielgruppen nicht nur um Strafgefangene oder Drogenabhängige, sondern auch um Kämpfer der ukrainischen Armee handelte.

Darüber hinaus habe das russische Verteidigungsministerium Beweise für den Konsum von Psychostimulanzien und Drogen durch ukrainische Soldaten sowie für den Schmuggel von Morphium an die Front erhalten.

Der General wies darauf hin, dass die USA derzeit ihre Biowaffenaktivitäten in der Ukraine einstellen und nach Polen und ins Baltikum verlagern. Einige nicht abgeschlossene Programme werden auf zentralasiatische Länder übertragen, während gleichzeitig die Zusammenarbeit mit Kenia, Singapur und Thailand ausgebaut wird. Und die Spezialisten, die an diesen Studien teilgenommen haben, werden in den Westen abgezogen und in den USA, Kanada und der Europäischen Union beschäftigt, damit Russland von ihnen keine Beweise für ihre illegale Arbeit und Verstöße gegen internationale Verpflichtungen erhält."

Quelle: RT DE